Finalmente Duvan Zapata. Il 2020 dell'Atalanta riparte dal Parma

Finalmente è tornato. Duvan Zapata, dopo quasi tre mesi di assenza, è rientrato nella lista dei convocati diramata da Gian Piero Gasperini per la sfida al Parma di questo pomeriggio. Nel classico turno dell'Epifania per la serie A, il colombiano torna a disposizione: un segnale positivo dopo un infortunio e una ricaduta che hanno compromesso la prima parte di stagione del colombiano. Il 2020 riparte dal Gewiss Stadium e dal Parma, squadra in salute e difficile da affrontare. I nerazzurri, però, hanno un solo obiettivo: cancellare alcune prestazioni e recuperare terreno sulla Roma, per poter riaprire la lotta al quarto posto.

FINALMENTE ZAPATA - Le notizie trapelate in settimana erano più che positive, ma anche il tifoso più ottimista ha aspettato la lista dei convocati prima di tirare un sospiro di sollievo. Zapata è finalmente tornato, l'Atalanta ritrova un attaccante fondamentale per il gioco di Gasperini. I gol non sono mancati, le vittorie (e le imprese) neanche, ma serviva un giocatore con una fisicità simile per poter scardinare le difese più chiuse.

Domani l'attaccante colombiano partirà con molta probabilità dalla panchina, probabilmente il tecnico di Grugliasco gli concederà gli ultimi 20' di gioco. Il tutto dipenderà anche da come si metterà la partita contro un avversario complicato sotto ogni punto di vista. Squadra chiusa in difesa e veloce nelle ripartenze, con il gioiello Kulusevski pronto a mettersi in mostra contro la sua ormai ex squadra.

ASSALTO ALLA CHAMPIONS - La sfida di questo pomeriggio sarà importantissima per poter mettere pressione alla Roma. I giallorossi sono a quattro punti di distanza, ma una vittoria atalantina potrebbe ovviamente riaprire scenari interessanti. Sfruttare la brusca frenata della squadra capitolina e suonare la carica per poter dare un segnale forte, anzi fortissimo: per il quarto posto c'è anche l'Atalanta.