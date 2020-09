Finalmente Milan. Tutti gli allenatori di Tonali e i moduli in cui ha giocato finora

vedi letture

La giornata dei sogni, con Ultimo a fare da colonna sonora. Sandro Tonali sta vivendo il giorno che lo porterà ufficialmente a diventare un nuovo giocatore del Milan (qui la diretta testuale). Più Gattuso che Pirlo, almeno se guardiamo ai suoi idoli: il centrocampista del Brescia andrà ad ampliare le scelte di Pioli in mediana, a meno che il tecnico non decida di cambiare per lui lo schieramento tattico del suo Diavolo. Ma quali sono stati gli allenatori di Tonali al Brescia e come lo hanno fatto giocare.

Da Boscaglia a Lopez. Tra i grandi, il primo tecnico a crederci davvero è stato Roberto Boscaglia, oggi alla guida del Palermo. Sin dalla prima giornata, perché nella Serie B 2017/2018 l'allenatore siciliano fa subito esordire un giovanissimo Tonali. Con l'arrivo di Cellino, Boscaglia viene esonerato e il ragazzo torna nella Primavera di Roberto Baronio, poi il tecnico torna in panchina e Sandro a centrocampo. L'annata successiva è quella della consacrazione: titolare in Serie B, prima nella breve esperienza Suazo e poi nel 4-3-1-2 di Eugenio Corini. Che, finché regge, continua a puntare su di lui e su questo modulo anche nella sfortunata annata in Serie A. Come del resto Diego Lopez che, al netto del breve interregno di Grosso, è stato di fatto il secondo allenatore protagonista dell'ultima stagione: dapprima col 4-3-1-2, per poi virare al 4-4-2, in un contesto per certi versi più simile a quello che lo aspetta al Milan. A tal proposito, il 4-2-3-1 è un modulo che Tonali ha già conosciuto, seppur per poco: con Boscaglia, che lo provò per 4 partite. Per il nuovo acquisto del Milan, due da titolare e due da riserva.

Tutti gli allenatori di Tonali (considerati solo i tecnici con cui abbia giocato almeno 500 minuti).

Diego Lopez - Serie A 2019/2020: 14 partite, 1.158 minuti. 3 assist. Modulo: 4-3-1-2 per poi virare al 4-4-2.

Eugenio Corini - Serie A 2019/2020: 17 partite, 1.509 minuti. 1 gol e 4 assist. Modulo: 4-3-1-2.

Eugenio Corini - Serie B 2018/2019: 31 partite, 2.668 minuti. 3 gol e 7 assist. Modulo: 4-3-1-2.

Roberto Boscaglia - Serie B 2017/2018: 15 partite, 1.197 minuti. 1 gol e 2 assist. Modulo: 4-3-3, con un breve passaggio al 4-2-3-1.

Roberto Baronio - Primavera2 2017/2018: 9 partite, 793 minuti. Modulo: 3-5-2.

Paolo Beruatto - Under 17 2016/2017: 23 partite, 1.961 minuti. 10 gol. Modulo: 4-3-3, 4-4-2