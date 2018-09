Finalmente Santander. Ora non è più un oggetto misterioso

E' presto per trarre giudizi definitivi. Per dire se i sei milioni di euro pagati in estate sono stati ben spesi. E se far firmare a Federico Santander un quadriennale da un milione netto a stagione sia stata una mossa giusta. Siamo a fine settembre e l'autunno è appena entrato dalla porta di servizio.

Però, da oggi l'attaccante paraguaiano che in Italia conoscevamo poco perché negli ultimi tre anni ha giocato in Danimarca, al Copenaghen, non è più un oggetto misterioso.

Nel giorno della prima vittoria del Bologna di Filippo Inzaghi, dei primi gol in questo campionato, ecco il marchio del ropero. Un armadio che per un'ora di gioco ha fatto a sportellate con i centrali di difesa della Roma e al 60esimo ha sfruttato lo spazio gentilmente concesso da Fazio e Manolas per trafiggere Olsen.

Inzaghi in questo avvio di stagione non ha mai messo in discussione la sua titolarità e anche i tanti applausi dei tifosi al momento della sostituzione testimoniano che la piazza è tutta dalla sua parte. Due ingredienti fondamentali per la crescita e l'inserimento in Italia di Federico Santander, calciatore che dopo oggi può avere un po' meno paura di essere frettolosamente etichettato come oggetto misterioso.

