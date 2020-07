Finalmente Sensi, conto alla rovescia per il ritorno in campo. E la conferma all'Inter è scontata

Per Stefano Sensi, la luce in fondo al tunnel è vicina. Il programma - sottolinea il Corriere dello Sport - prevede che nel week-end possa tornare ad allenarsi con il resto della squadra. In questi giorni, infatti, sta ancora svolgendo un lavoro personalizzato, ma i segnali sono incoraggianti e positivi. Ovviamente, l’obiettivo è mettere Sensi a disposizione di Conte già per il match con il Getafe del 5 agosto. I tempi, tuttavia, sono abbastanza stretti, quindi, se accadrà, sarà solo per trovare posto in panchina.

Conferma scontata - L’avventura di Sensi in nerazzurro proseguirà, visto che a metà agosto l’Inter procederà al suo riscatto dal Sassuolo, come previsto dal gentlemen agreement raggiunto tra i due club la scorsa estate. Per viale della Liberazione sarà un investimento da 27 milioni di euro, ma c’è la convinzione che ne valga assolutamente la pena, alla luce delle prime partite della stagione. E anche con tutti quegli infortuni in serie, la speranza è che Sensi abbia già pagato tutto il suo conto con la sfortuna.