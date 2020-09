Fine della telenovela, Lionel Messi annuncia: "Resto al Barcellona"

Si chiude la telenovela Messi. A porre la parola fine direttamente la Pulga che ha annunciato tramite un'intervista a goal.com la volontà di rimanere ancora per questa stagione al Barcellona. Evitando strascichi legali che avrebbero potuto rendere la separazione traumatica, dopo un lungo e vincente percorso insieme. Messi-Barcellona, la storia continua. Almeno per quest'altra stagione.

