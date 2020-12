Finisce la partita di Correa per infortunio: il Tucu va ko al 32', dentro Muriqi

Dopo trentadue minuti, finisce la partita di Joaquin Correa in casa Lazio. Infortunio per il biancoceleste che non era in condizioni ottimali, dentro Vedat Muriqi al fianco di Ciro Immobile col risultato sul 2-1.