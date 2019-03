“Tenteremo di imitare la Svezia”. Le parole di Markku Kanerva, tecnico della Finlandia che domani giocherà contro l’Italia nella cornice della Dacia Arena, appaiono come sale sulla ferita, ancora aperta, della metà novembre del 2017. Quando la Nazionale venne eliminata in una fredda serata di Milano, con uno 0-0 che, sommato all’1-0 della Friends Arena, terminava anzitempo la corsa degli azzurri al Mondiale. Una squadra accorta, scandinava, quasi leonina nella difesa della porta di Olsen. Un 4-4-2 molto scolastico che potrebbe essere imitato dai finlandesi, probabilmente più scarsi tecnicamente ma che hanno battuto in amichevoli proprio i gialloblù. Uno a zero, gol di Markkanen: una Svezia bis, ma anche una Finlandia capace di vincere il proprio girone di Nations League. C’è un italiano, Vaisanen, che dovrebbe essere impiegato al centro della retroguardia, mentre non è presente Roman Eremenko. Fuori anche Uronen, un altro dei principali talenti finnici.