Finlandia, scolastica come la Svezia: Sparv regge la mediana

È in programma stasera, alla Dacia Arena di Udine, la sfida fra Finlandia e Italia. Gli scandinavi, con l'obiettivo di imitare la Svezia, giocheranno con un 4-4-2 molto coperto, rinchiusi in difesa e con la speranza di avere dei contropiedi a disposizione, senza prendere gol. Hradecky è il portiere titolare, con Granlund e Pirinen sulle fasce, mentre al centro ci sarà il crotonese Vaisanen e l'esperto Arajuuri. Centrocampo con due ali di quantità come Lod e Soiri, poi Kamara e Sparv in mezzo. Davanti Pukki, il miglior giocatore per qualità tecniche, e Hamalainen.

Finlandia (4-4-2)

Hradecky; Granlund, Vaisanen, Arajuuri, Pirinen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Hamalainen, Pukki.