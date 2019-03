Sulla mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia. "Senz'altro in questo girone è la favorita, come tutti sanno, ma la Finlandia ha fatto passi da gigante soprattutto dal punto di vista del gioco, sicuramente domani abbiamo le nostre possibilità".

Il capitano della Finlandia, Tim Sparv, ha parlato in conferenza stampa: "Nella squadra italiana ci sono molti giocatori bravi, io ammiro Verratti ma non è la più grande minaccia per noi. Ho molta ammirazione per il suo stile di gioco e la sua fisicità".