Fiorentina a caccia del terzino. E' testa a testa fra Lirola e Maehle

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pol Lirola o Joakim Maehle. Il futuro della fascia destra della nuova Fiorentina di Montella pare diviso fra questi due giocatori. Da tempo il ds Pradé ha attivato i contatti col Sassuolo per il terzino spagnolo, con lo stesso giocatore che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in riva all'Arno. Il problema come spesso capita è legato alla divergenza di valutazioni, col Sassuolo che continua a chiedere 20 milioni di euro. Per questo motivo i dirigenti gigliati hanno avviato la trattativa col Genk per Maehle, esterno valutato 10 milioni dal club belga.