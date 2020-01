Fonte: firenzeviola.it

Era il 18 ottobre quando, durante la conferenza stampa a margine dell'annuncio del rinnovo di Lorenzo Venuti, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè dichiarò: "Presto rinnoveremo anche i contratti di Ranieri e Sottil. Stiamo lavorando e ci vuole solo il tempo di mettersi a sedere e organizzarli". Se per il primo il rinnovo è arrivato poco più di un mese dopo per il secondo il rinnovo stenta ad arrivare anche se il ds resta molto fiducioso.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il rinnovo del classe '99 invece sembra essere ancora lontano. Le varie vicissitudini della società viola, come ad esempio il cambio in panchina e la difficile situazione in classifica, hanno sicuramente rallentato la trattativa e ad oggi il prolungamento non sembra voler arrivare. Il contratto di Riccardo Sottil scaderà a giugno 2021 e la dirigenza viola ha il compito di trovare un accordo per non rischiare di perdere il giovane figlio d'arte a zero.