© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giocondo Martorelli, agente del terzino della Fiorentina Luca Ranieri, ha parlato a FirenzeViola.it all'uscita dal Centro Sportivo viola dopo l'incontro col ds Pradè: "Abbiamo parlato di Luca per esaminare la sua situazione e siamo più o meno a quanto detto in un precedente incontro, che il ragazzo sarebbe andato a Moena per essere valutato dopo aver fatto benissimo in B e in U-20. Penso sia giusto che il mister valuti la qualità del ragazzo, e se è il caso di tenerlo in organico valuteremo, altrimenti si vedranno quali altre situazioni si prospetteranno. Pradè? L'ho trovato carico, motivato, lucido. E' consapevole che l'aspetta un momento di grande difficoltà", le parole riportate da Firenzeviola.it.