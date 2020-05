Fiorentina, Agudelo non ha paura: "Io regista alla Pirlo? Accetto la scommessa"

Il centrocampista colombiano Kevin Agudelo, arrivato a gennaio alla Fiorentina dal Genoa, si è concesso a La Gazzetta dello Sport soffermandosi in primis sui propri idoli ("Ronaldinho, per il quale ho sempre avuto un debole, Iniesta che è stato uno dei più forti di sempre e infine James Rodriguez") e rispondendo anche ad una domanda particolare: "Mi vogliono come un regista alla Pirlo? Il progetto mi affascina. Ascoltando i consigli del mister spero di essere sulla strada giusta. Commisso? Il nostro presidente ha una carica incredibile, ci fa sentire sempre la sua vicinanza. Thiago Motta? Mi ha fatto debuttare in A, cerca i risultati attraverso il gioco, diventerà un grande allenatore"