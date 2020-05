Fiorentina, Agudelo: "Voglio imparare tutto da Ribery. La quarantena? Sembra eterna"

Intervista all’emittente colombiana Canal RCN per Kevin Agudelo, centrocampista arrivato a gennaio alla Fiorentina dal Genoa. Il giocatore ha parlato sia del suo arrivo in Italia, che della Nazionale colombiana, prima di arrivare a parlare dell’approdo in viola: “Nella Fiorentina ci sono giocatori del calibro di Franck Ribery e voglio solo imparare da campioni come lui”.

Spazio, infine, alle considerazioni sulla quarantena: “Lavoro a casa, mi alleno e seguo le raccomandazioni del club. Lo staff tecnico della Fiorentina mi dà esercizi per potermi tenere in forma direttamente nella mia abitazione. Alcune volte il pomeriggio diventa lunghissimo da passare, quasi... eterno”.