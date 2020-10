Fiorentina, Antognoni: "Assenza di Ribery pesante. Ko con l'Inter? Cambi determinanti"

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, parla così a Sky Sport prima della partita interna contro la Sampdoria: "L'assenza di Ribery peserà, in queste due partite è stato determinante, ma chi lo sostituirà farà il suo dovere, e più che ai singoli guarderei la squadra. La Samp viene qui per far risultato, noi dovremmo essere bravi a fare quel che sappiamo".

Sarà l'ultima di Chiesa con la maglia viola?

"In questo momento è della Fiorentina, vediamo cosa succederà da qui a fine mercato, ma come dice il mister è un professionista serio, un ragazzo che abbiamo praticamente adottato: è di buon auspicio. Ci auguriamo che possa rimanere, perché è un giocatore importante, direi determinante. Nelle prime due abbiamo visto la sua professionalità e la voglia di mettersi in mostra, di farsi vedere".

Avete fatto una promessa al ragazzo dall'anno scorso? Impossibile far di lui una bandiera?

"Rispondo alla seconda: oggi è più difficile che ai miei tempi, capisco i giocatori importanti che lasciano le proprie squadre. Sono scelte di carriera e di vita, Federico in questi anni ha dimostrato certe cose, chiro che quando arrivano offerte un po' di titubanza c'è da parte di tutti. Vediamo che succederà, ci auguriamo che non succeda ma se succede vedremo il da farsi".

Fa ancora male una cessione alla Juventus?

"Ci sono stati passaggi anche dalla Juve alla Fiorentina, recentemente: è pericoloso per i tifosi, ma fino a un certo punto. Anche loro hanno capito che oggi un giocatore innanzitutto si gestisce da solo e può scegliere dove andare. Queste situazioni non si creano solo qui, ma anche da altre parti".

Sarà il capitano stasera.

"Lo è già stato altre volte... Oggi non c'è Ribery. Nessun regalo o novità, l'ha già fatto".

Come vi siete spiegati la sconfitta di Milano della settimana scorsa?

"Quando stai vincendo 3-2 a 5' dalla fine e poi perdi il rammarico c'è sempre, ma ho visto i ragazzi tranquilli e coscienti di aver giocato una grande partita. Va elogiato quello, anche se il risultato ci ha penalizzato. L'Inter coi suoi cambi ha un po' stravolto la partita: sono una corazzata, non è facile giocarci contro".