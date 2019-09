© foto di Giacomo Morini

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a margine dell'inaugurazione di una mostra a lui dedicata presso San Pietro in Casale (Bo) intitolata: 'Il calcio a passo di danza': "Commisso è un presidente moderno che parla con la gente e che ha fatto una grande squadra - riporta Il Corriere dello Sport - per questo la gente è tutta con lui. L'inizio del campionato è stato duro ma abbiamo cambiato otto undicesimi della squadra e un periodo per amalgamare il tutto è doveroso. Pulgar? Sa sfruttare al meglio i calci da fermo e ha un'ottima visione di gioco. Ci sarà molto utile".