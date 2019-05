Fiorentina, Antognoni: "Oggi serviva un arbitro con più esperienza"

© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko di Parma: “Una situazione così si raddrizza solo migliorando e facendo gol. Creiamo molto, ma non riusciamo a segnare: un po’ di inesperienza e gioventù e qualche calciatore che non è al 100%, ma se continuiamo a giocare così, e con l’aiuto del pubblico, domenica riusciremo ad uscire da questo brutto periodo. La società era presente anche oggi, ma non possiamo fare noi i gol. I vari episodi che si sono creati e un arbitraggio non all’altezza ci hanno messo del loro. Serviva esperienza anche nella terna arbitrale”.

Sull'assenza dal primo minuto di Muriel: "Era previsto. L'allenatore ha scelto durante la settimana, ma ha giocato quasi tutto il secondo tempo. Eravamo abbastanza al completo oggi, niente alibi assenze". Sulla stagione: "Se ti ritrovi a lottare per la salvezza all'ultima giornata, significa che qualcosa abbiamo sbagliato. Dopo la sfida col Genoa ci saranno provvedimenti, si farà una squadra più forte".