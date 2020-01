Secondo quanto riferito da Lalaziosiamonoi.it, Milan Badelj potrebbe tornare alla Lazio con sei mesi di anticipo rispetto all'accordo estivo con la Fiorentina. Iachini ha detto alla dirigenza che lo ritiene fuori dal proprio progetto tecnico e Simone Inzaghi sarebbe felice di riaccoglierlo come uomo in più a centrocampo. La Fiorentina, con la sua eventuale partenza, risparmierebbe diversi milioni per il suo ingaggio e anche per il riscatto che non verrebbe esercitato.