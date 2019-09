© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Montella ha la fiducia della Fiorentina. Lo ha spiegato, nella lunga intervista concessa a Tuttosport, il dirigente viola Joe Barone: "È una scelta in cui crediamo". Il braccio destro di Commisso ai vertici della società gigliata ha messo in chiaro che il tecnico campano, due sconfitte nelle prime due giornate di mercato, gode sul supporto della proprietà, pronta anzi a essergli sempre più vicina.

Niente voti al mercato. Sull'operato del ds Pradé, Barone ha detto che la Fiorentina ha operato per tutelare il made in Florence, senza rimpianti. Ispirata anche alla linea verde: "Stiamo già lavorando per prolungare i contratti di Castrovilli, Sottil e gli altri. Crediamo molto in questi ragazzi". Ribery operazione mediatica? No, chiosa Barone, altrimenti la Fiorentina ne avrebbe fatte altre dello stesso tipo.