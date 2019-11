Fiorentina, Barone: "La squadra è tranquilla. I confronti ci sono sempre"

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a margine dell'evento "Viareggio Sport". Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it

Come ha visto la squadra in vista della prossima sfida contro il Verona?

"La squadra l'ho vista abbastanza bene anche se hanno avuto un paio di giorni liberi dopo una buona amichevole. C'è stato spazio per tutti. Domani inizia la preparazione contro il Verona e poi mercoledì ci sarà il rientro di tutti i giocatori della Nazionale".

Quando la squadra sarà al completo, ci sarà un confronto dopo la sconfitta di Cagliari?

"Noi vediamo tutti tranquillo. All'interno ci sono sempre dei confronti con Pradè e la squadra".

Ieri l'inaugurazione dello stadio di Tirana progettato dall'architetto Casamonti, siete stati spettatori interessati?

"Io ho visto la partita dell'Albania, è un bellissimo stadio e un bellissimo lavoro di Casamonti, complimenti".

Avrà Maran al suo tavolo per cena, cosa gli dirà?

"Gli farò i complimenti per la partita contro di noi".