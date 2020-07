Fiorentina, Barone: "Ribery grande professionista, stiamo cercando la soluzione migliore"

Intercettato da Firenzeviola.it e Radio Bruno dal ritiro di Lecce, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha dichiarato: "Siamo venuti a Lecce per una partita molto importante, come ha detto anche Pradè. Siamo sereni. Il gruppo è molto compatto e unito: dobbiamo pensare solo a fare la nostra gara. I ragazzi capiscono il momento importante della stagione e sono consapevoli della loro qualità".

La salvezza?

"Pensiamo a noi e a quello che deve fare il gruppo. La verità la dice il campo e i risultati che facciamo. Sono convinto che il nostro gruppo possa controllare il risultato".

La gara di andata?

"Me la ricordo bene, ci penso anche in questi giorni. La prima cosa che mi torna in mente è il cartellino mancato a Tachtsidīs, che fece quel fallo durissimo a Ribery e non si prese nemmeno il giallo".

A proposito di Franck, come sta?

"Voglio precisare: è un grande professionista e soprattutto un uomo vero. Ha la forza di reagire e noi gli siamo vicini, così come con gli altri del nostro gruppo. Ora pensi a giocare e alla serenità della sua bellissima famiglia. Insieme stiamo cercando a Firenze la soluzione migliore per la tranquillità di lui e dei suoi cari. Ma restiamo concentrati sulla partita".

Il gesto di Chiesa contro l'Hellas?

"Non bisogna destabilizzare l'ambiente. Tutte queste parole su Chiesa non sono utili. Lui viene da un periodo di grande pressione e non vede l'ora di far vedere il suo valore e dare il suo contributo. La reazione dopo il grande assist contro il Verona dimostra che aveva dentro voglia di fare bene. Oggi ha di nuovo la sua occasione. Ma i temi di mercato ad oggi sono inutili. La sola immagine che dobbiamo ricordare è l'abbraccio con il mister dopo il gol".

L'ha visto sereno?

"Ieri sera a cena e stamani a colazione ho visto ragazzi sereni e concentrati".

Un messaggio per i tifosi?

"Chiedo alla nostra famiglia viola di rimanere vicino ai ragazzi. Ci sono ancora delle partite e abbiamo bisogno di sentire il calore e l'affetto di tutti. Restiamo uniti: questa è la nostra forza. E voglio aggiungere che tutti i giocatori, non solo Chiesa, si sono impegnati al massimo in questa stagione così particolare. Rocco Commisso sta sempre vicino a tutti".

Il presidente tornerà in Italia?

"Abbiamo pensato e cercato di tutto, ma ci sono delle regole e bisogna rispettarle. In questo momento non può essere qui per motivi di governo. È una situazione particolare e difficile: Rocco vorrebbe essere sempre qui. Infine aggiungo una cosa".

Prego.

"Vorrei fare una statua a tutto il popolo viola per il supporto che riceviamo. Anche qui a Lecce abbiamo incontrato un Viola Club della Puglia e ci fa tanto piacere. Abbiamo una tifoseria di altissimo livello".