Fiorentina, Barone scende in pista e si candida come nuovo consigliere federale della Lega A

vedi letture

Una notizia di "mercato", anche se stavolta non riguarda un giocatore, bensì un dirigente. Parlando di Fiorentina, infatti, Tuttosport sottolinea come il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, abbia scelto di candidarsi a consigliere federale della Lega di Serie A per il posto lasciato vacante da Stefano Campoccia. La sua posizione sarà valutata dall’Assemblea di Lega prevista per il 5 di giugno.