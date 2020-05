Serie A, serve un nuovo consigliere in Lega calcio: in corsa Giulini e Ferrari

vedi letture

Dopo le dimissioni del vice presidente dell'Udinese Stefano Campoccia da consigliere della Lega calcio in seguito alla lettera inviata dal patron bianconero Pozzo al governo, iniziano a circolare i primi nomi per la sua sostituzione. Al momento in corsa sembrano esserci il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e Marco Ferrari, presidente di Nuovo Inizio, l'azionista di maggioranza del Parma. Solo nei prossimi giorni si capirà se uno dei due avrà i voti necessari per entrare a far parte del Consiglio. A riportarlo è Tuttosport.