Fiorentina, Barone: "Spero Commisso diventi come Franchi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine della commemorazione di Artemio Franchi, anche Joe Barone ha parlato ai media presenti. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: "Nella vita bisogna fare cose importanti e poi la gente eventualmente se ne ricorderà. Artemio Franchi è stata una persona importante per la società Fiorentina e mi auguro che Rocco (Commisso, ndr) lascerà qualcosa di positivo esattamente come Franchi. Rocco è nato in Italia come me ma siamo cresciuti negli USA. Siamo qui per imparare il sistema italiano però vogliamo dare qualcosa di ciò che abbiamo imparato negli Stati Uniti. Stiamo lavorando, abbiamo bisogno di crescere e di strutture per tutte le squadre. In futuro la Fiorentina poi potrebbe crescere. Galatasaray? Sono una squadra tra le grandi del calcio europeo e turco. Sarà una bellissima partita e un buon test per la nostra squadra. I tifosi? È come se in un concerto un cantante esce fuori con i propri fan. In particolare per me la tifoseria è molto importante: due giorni fa stavo per prendere il treno per Milano, è passato un signore che portava la carrozza con il cavallo, è sceso e mi ha detto: 'Facciamo una grande squadra'. Io gli ho risposto: 'Guarda che il cavallo sta andando via'. Questo per dire che senza tifosi e senza squadra non c'è il prodotto".