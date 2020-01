© foto di Federico De Luca

Marco Benassi è la grande sorpresa di formazione di Giuseppe Iachini alla guida della Fiorentina. L'ex mezzala del Torino è stato schierato dall'inizio e proprio lui, al minuto numero 27, ha sbloccato la partita con una bellissima conclusione al volo di destro dal limite dell'area.

Per Benassi, alla sua quarta gara di campionato da titolare in questa stagione, si tratta di un ritorno al gol in Serie A dopo 344 giorni. In questa stagione il numero 24 viola era andato a segno solo contro il Cittadella, in una sfida valida per i 16esimi di Coppa Italia.

