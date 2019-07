© foto di Giacomo Morini

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ai microfoni di Sky: "Sono contento di essere qui, mi ci vorrà ancora qualche giorno per prendere la condizione. È stato un periodo difficile, ho passato l'estate a curarmi a Firenze e non ho fatto le vacanze ma fa parte del nostro mestiere e va bene lo stesso. Ci siamo presentati col nuovo direttore e sono contento di far pare del nuovo progetto. Desidero rimanere qua e non intendo andare via finché non ci saranno risultati fatti bene, quindi centrare qualche obiettivo importante, magari non subito perché con la nuova proprietà si riparte da zero ma fra qualche anno. Le cose vengono fatte con criterio e si possono raggiungere gli obiettivi".