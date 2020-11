Fiorentina, Biraghi: "Ringrazio Iachini. Prandelli non ha la bacchetta magica, servirà tempo"

vedi letture

Il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando del momento difficile dei viola: "Eravamo partiti bene, poi ci siano persi e non siamo riusciti a rendere come volevamo. Voglio ringraziare Iachini che mi ha fatto sentire importantissimo, la colpa chiaramente non era solo sua, anche noi giocatori abbiamo le nostre responsabilità. Ora con Prandelli stiamo facendo un lavoro diverso: il mister non ha la bacchetta magica e ci vorrà un po' di tempo, ma siamo sulla strada giusta".