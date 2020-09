Fiorentina, Biraghi verso il rinnovo: incontro positivo tra l'agente e Commisso

vedi letture

Con l'arrivo di Rocco Commisso primo summit di mercato in casa Fiorentina e via libera ai rinnovi, a partire da quello di Cristiano Biraghi. Nell'hotel di riferimento del presidente viola oggi pomeriggio infatti si sono riuniti con il tycoon anche Joe Barone e Daniele Pradè per fare il punto della situazione e, una volta arrivato Mario Giuffredi, sulla situazione di Biraghi. Il giocatore è tornato volentieri a Firenze dopo il prestito all'Inter anche perché Beppe Iachini ha dato il suo benestare e la preferenza al viola rientrante, anche per l'esperienza internazionale acquisita in nerazzurro e agli ordini di un tecnico meticoloso e severo come Conte. Ma proprio per questa maggiore esperienza l'entourage del giocatore, in scadenza nel 2022, ha chiesto che il ritorno in viola coincidesse con un rinnovo e un adeguamento.

Ed oggi, secondo quanto riportato da Firenzeviola.it c'è stato un primo incontro positivo, anche se ci sarà bisogno di rivedersi, ma intanto l'agente è stato rassicurato: c'è stato comunque l'ok al rinnovo, segnale di fiducia verso il terzino della Fiorentina e della Nazionale.