Fiorentina, casting per la panchina del futuro. Da Spalletti fino a Pochettino

Con un campionato congelato come quello attuale è difficile parlare di futuro, ma in casa Fiorentina il dubbio su quale sarà il tecnico del prossimo anno rimane vivo. Giuseppe Iachini al momento appare saldo sulla panchina dei viola, ma stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport sono molti i tecnici finiti nel mirino del presidente Rocco Commisso in vista della stagione 2020/2021: da Dunga e Leonardo Jardim, profili internazionali ma senza esperienza in Italia, passando per Luciano Spalletti, Marco Giampaolo e Roberto De Zerbi, fino ad arrivare a due tecnici di altissimo livello come Mauricio Pochettino e Unai Emery, rispettivamente ex di Tottenham e Arsenal.