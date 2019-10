Fiorentina, Castrovilli: "Non vedo l'ora di rinnovare con i viola"

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, reduce da una grande prestazione a San Siro condita dal primo gol in Serie A, ha parlato ai microfoni del Tgr Rai Toscana soffermandosi sul suo momento in viola e sui suoi sogni. Ecco le sue parole: "Il primo gol in A è stata una bella emozione perché era l'onomastico di mia madre e quindi la rete è stata dedicata a lei. All'età di 7 anni facevo danza classica ma dopo un anno e mezzo visto che ero l'unico maschietto in mezzo a tante bambine ho deciso di dedicarmi ad altro e di praticare il calcio. La scelta è stata fatta anche grazie a mio nonno dopo la sua morte. Sono felicissimo, continuerò a dare tutto me stesso per provare a conquistare anche la maglia azzurra. Il rinnovo? Non vedo l'ora, poi vedremo... chissà se diventerò una bandiera. Le parole di Montella e il paragone con Antognoni? Ripercorrere la carriera di Giancarlo sarebbe un sogno: lo spero davvero. L'Udinese? Sarà la partita più difficile di tutte perché dobbiamo dare continuità ai risultati positivi: dovremo fare attenzione perché non dobbiamo sbagliare. Un messaggio ai tifosi? Spero che continuino a sostenerci perché loro sono il dodicesimo uomo in campo. Spero di segnare sotto la Fiesole adesso".