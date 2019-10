© foto di Federico De Luca

Ampio spazio al rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli sulle pagine odierne del Corriere dello Sport-Stadio. Come riporta il quotidiano, la conferenza stampa di oggi alle 13:00 servirà al direttore sportivo Pradè e al giocatore per ufficializzare il prolungamento fino al 2024 a cifre che partono da 1 milione di euro e vanno oltre (il contratto sarà a salire di anno in anno). Un accordo da talento in divenire e non certo da ragazzino o da giovane promessa. Un orgoglio enorme per tutta la Fiorentina, che ho scelto di blindare un talento arrivato dal suo settore giovanile e acquistato da Corvino.