Fiorentina, Castrovilli: "Sogno di ripercorrere la carriera di Antognoni. Gol al Milan un sogno"

"Montella mi ha paragonato ad Antognoni? È stato davvero molto bello. Lo ringrazio, sono parole 'pesanti'. Antognoni è stato un giocatore fantastico, sono fortunato a vederlo tutti i giorni al campo, mi dà tanti consigli". Parla così Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, nella lunga intervista a Sky Sport. "Il primo gol in A al Milan? Ricordo bene quella serata, quel gol l’ho rivisto tantissime volte. Non ci credevo. Segnare a San Siro è stata un’emozione incredibile, anche perché da piccolino simpatizzavo per il Milan. L’esultanza? Nata con Ceccherini giocando a Fortnite".

"Firenze è una città bellissima - prosegue Castrovilli - i tifosi sono molto esigenti. Il presidente Commisso è molto ambizioso, c’è un progetto bellissimo e sono certo che questa squadra farà vedere grandi cose. In futuro spero di indossare la 10. Gli idoli? Ronadinho e Kakà. De Bruyne poi è fortissimo, spero di crescere anno dopo anno come ha fatto lui. Devo migliorare nella concretezza sotto porta".

Un esempio da seguire è sicuramente Ribery: "Calciatore straordinario e persona d’oro. Da piccolo lo prendevo alla Play…". Poi spazio per l’esordio in Nazionale: "È sempre stato il mio sogno fin da bambino, non riesco a realizzare ancora oggi. L’Europeo nel 2021? Per ogni giocatore giovane è fondamentale, arriverà con più esperienza. Sono contento per Zaniolo: merita di partecipare".