© foto di Federico De Luca

Nel corso del suo intervento al TGR Toscana su Rai 3 il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato anche della possibilità di indossare la maglia numero 10 e di essere convocato in azzurro per l'Europeo: "Da piccolo, nelle giovanili del Bari, ce l'avevo sulle spalle. Sarebbe un sogno ma la 8 mi piace. Se me la offrissero? Sarebbe una responsabilità, sarei onorato di averla, chissà... Se credo all'Europeo? Voglio mettere in difficoltà Mancini. Incrocio le dita...".