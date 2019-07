© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina, Federico Ceccherini, ha parlato in esclusiva al TGR Rai Toscana del ritiro appena concluso di Moena, della squadra e di sé stesso. Queste le sue parole: "America? Sicuramente sarà una bellissima esperienza per tutti ed è per molti anche la prima in un torneo così importante a livello internazionale: vogliamo fare il meglio. Siamo molto giovani, mancano i nazionali, dobbiamo trovare la quadratura giusta, ma ci siamo impegnati tutti e lavorato molto bene. La stima della proprietà? Posso solo ringraziarli, ma ancora non ho dimostrato tutto il mio valore e spero di farlo quest'anno. Entusiasmo ritrovato? Sono convinto che dobbiamo essere un gruppo unico con la società e i tifosi. Così le cose verranno più facilmente perché i momenti di difficoltà ci saranno".