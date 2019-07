© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Chiesa e il caso ancora da chiudere. Al momento il calciatore è incedibile, come spesso ha ripetuto la proprietà, dunque non ci saranno problemi sul futuro del talento viola. Nel frattempo il giocatore, come riportato dall'edizione odierna del QS, raggiungerà la squadra a Chicago soltanto martedì: da quel momento in poi testa soltanto alla nuova stagione, poi si parlerà di futuro.