Fiorentina, Chiesa e il momento no: tra rinnovo e mercato, il futuro è tutto da scrivere

Federico Chiesa non sta certo attraversando uno dei suoi momenti migliori e La Nazione di questa mattina parla proprio di questo. Come spiega il quotidiano, da gennaio a marzo con l’arrivo di Iachini Chiesa era riuscito a raddoppiare il numero di marcature segnate nelle precedenti 14 giornate, passando da due a sei. Aveva trovato la doppietta contro la Samp ed era parso rigenerato, senza più fastidi fisici. Dal 22 giugno, dalla gara col Brescia, quella col giallo ingenuo che lo ha costretto a saltare il match con la Lazio, invece i conti non tornano più. Adesso, è lui ad aver assoluto bisogno di ritrovarsi, per la Fiorentina, ovvio, e pure per se stesso. Commisso, nell’incontro dello scorso dicembre con il giocatore ed il padre, non ha posto veti alla sua cessione. Dovrà essere il ragazzo a chiederlo e dovrà arrivare un’offerta economica ritenuta congrua ma non ci sarà alcun braccio di ferro. Si aspetta il ritorno in Italia del patron, rimasto bloccato negli Stati Uniti, ma non è escluso che il contatto possa ripetersi qualora i tempi dovessero malauguratamente allungarsi. Sulle tracce del figlio d’arte restano forti i club inglesi di Premier, dallo United fino al Newcastle.