Fiorentina, Chiesa è una promessa. Oggi giorno X per Veretout

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Nel giorno del battesimo stagionale per la Fiorentina di Vincenzo Montella, a Moena si è parlato molto di uno dei calciatori che è ancora in vacanza, ovvero il solito Federico Chiesa. In Trentino è salito anche Joe Barone, braccio destro del proprietario Rocco Commisso e uomo mercato al fianco di Daniele Pradè: "Chiesa resta con noi, il presidente lo ha promesso a un bambino all'ospedale". I messaggi per l'esterno offensivo della Nazionale sono univoci, la permanenza, a meno di rotture clamorose che potrebbero arrivare nel corso della tournée in USA, è scontata. Con buona pace della Juventus.

Goleada scontata - Per quanto riguarda il match di apertura della stagione contro una rappresentativa della Val di Fassa, i Viola hanno vinto segnando ben 21 reti, sintomo che tanti giocatori vogliono mettersi in mostra per convincere Montella a trattenerli. Chi si è messo in mostra è stato sicuramente Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, schierato titolare nel primo tempo e autore di una tripletta e di un gol di tacco che ricordava le magie di un certo Ibra. Simeone, schierato nella ripresa, ha segnato una doppietta ma sbagliando tante occasioni e dimostrando ancora una volta di non essere troppo sereno. Poker per il giovane centrocampista Marco Meli, che fece innamorare Paulo Sousa prima dell'avvento di Pioli e che probabilmente ora è pronto per fare il salto tra i Pro, magari in prestito in Serie B. Menzione speciale anche per Saponara, che si sta mettendo in mostra per volontà e professionalità, ma che probabilmente dovrà lasciare la Fiorentina visto il ruolo complesso che non pare fare al caso del 4-3-3 montelliano.

La fuga - Jordan Veretout e Thereau non hanno preso parte all'amichevole. Il primo ormai è fuori squadra, non si allena e, pur partecipando ieri sera al saluto ai tifosi in piazza, è prossimo all'addio. Non prenderà parte alla spedizione negli USA, anche perché Barone e Pradè stanno cercando di venderlo prima di sabato. Ieri ha voluto provare ad assistere alla partita da una terrazza situata all'interno del Centro Sportivo "Benatti", ma una decina di tifosi viola lo hanno subito preso di mira con offese di vario genere, costringendolo alla fuga.

Barone a Milano - Questa mattina presto il manager gigliato ha lasciato l'albergo dei viola per tornare a Milano dove lo attende il ds Daniele Pradè. Giornata campale per la cessione del francese, con possibili incontri sia col Milan che con la Roma per evitare di dover proseguire questa fastidiosa tiritera di mercato. L'intenzione viola sarebbe anche quella di chiudere l'acquisto di Pol Lirola dal Sassuolo, anche se i neroverdi stanno trattando il calciatore spagnolo anche con alcuni club esteri.