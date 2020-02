vedi letture

Fiorentina, Chiesa e Vlahovic simboli del rilancio viola. E il futuro è già tema caldo

Il Corriere dello Sport fa il punto sui due uomini copertina di casa Fiorentina dopo il largo successo in casa della Sampdoria. L'obiettivo viene puntato inevitabilmente su Federico Chiesa, apparso finalmente felice ed entusiasta dopo i malumori estivi. A fine stagione il talento viola si incontrerà con la dirigenza, in particolar modo Rocco Commisso, per fare il punto e capire se esisteranno i margini per andare avanti insieme oppure no.

Chi resterà, nelle idee gigliate, è Dusan Vlahovic. La scadenza del contratto nel 2023 lascia tranquilli i dirigenti, ma per blindarlo dagli assalti di Napoli e Roma la Fiorentina ha intenzione di rinnovargli il contratto.