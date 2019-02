© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto sul palco del Meyer nel giorno dell'open day dell'ospedale pediatrico di Firenze, Federico Chiesa è stato interpellato anche sul suo futuro. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "Cosa farei se non fossi un calciatore? Non saprei. Di sicuro sarei andato negli USA a studiare ma non mi son mai posto il problema. Io alla Juve? Adesso Forza Viola".