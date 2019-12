© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella mattinata di ieri è andato in scena l'incontro tra Rocco Commisso ed Enrico Chiesa. Il summit, positivo, porta in dote un obiettivo comune: trovare le condizioni giuste per allungare, almeno di un altro anno, il contratto di Federico. Il prossimo passaggio è previsto durante le vacanze di Natale. Secondo La Gazzetta dello Sport, un ostacolo che le due parti dovranno dribblare è il possibile inserimento di una clausola rescissoria, che la Fiorentina accetterebbe se ammontasse attorno ai 100 milioni. Babbo Chiesa, invece, vorrebbe fermare l'asticella molto più in basso.