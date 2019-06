Fiorentina, come vice-Dragowski prende quota il nome di Terracciano

© foto di Federico Gaetano

Come spiega l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, per il ruolo di vice Dragowski (ormai il polacco sembra veleggiare verso la maglia numero uno), la Fiorentina sembra orientata a voler mantenere Pietro Terracciano: l’idea di Montella è quella di affiancare all’ex Jiagiellonia un portiere di esperienza e l’ex Empoli nei suoi sei mesi in viola ha ben figurato. La Fiorentina è al lavoro per chiudere la trattativa con gli azzurri, magari inserendo il prestito di qualche giovane (Hancko?). Più lontana invece la soluzione che porta a Viviano.