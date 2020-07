Fiorentina, Commisso: "Davvero soddisfatto. Raggiunto l'obiettivo, vittoria per i tifosi"

La Fiorentina, vincendo 2-0 contro il Torino, si è garantita la matematica salvezza con quattro giornate d'anticipo. Dagli Stati Uniti, tramite i profili social del club viola, arriva il messaggio del presidente Rocco Commisso: "Sono davvero soddisfatto per la prestazione di stasera. Complimenti ai ragazzi, al Mister ed a tutto lo staff. Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo con quattro giornate di anticipo facendo già più punti dello scorso anno. Ora dobbiamo cercare di continuare così nelle prossime quattro giornate sperando di scalare ancora la classifica. Sono molto felice per il ritorno alla vittoria a Firenze anche se purtroppo non c'erano i nostri magnifici tifosi, questa vittoria è anche per loro".