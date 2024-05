Fiorentina, anche Commisso al Franchi per spingere la squadra contro il Club Brugge

vedi letture

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato da pochi minuti allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il patron viola, come raccolto da FirenzeViola.it, sarà presente sugli spalti per assistere alla sfida di stasera tra Fiorentina e Club Brugge e non ha voluto mancare ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione.