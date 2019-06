Fiorentina, Commisso ha pensato a Higuain ma l'ingaggio è proibitivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo proprietario della Fiorentina aveva messo nel mirino Gonzalo Higuain perché ha intenzione di regalare un grande colpo ai suoi nuovi tifosi. Un'idea che è destinata a rimanere tale soprattutto per il problema legato all'ingaggio da 7 milioni di euro che un club con fatturato da 100 milioni ancora non si può permettere. Commisso avrebbe chiesto direttamente a Batistuta di trattare il Pipita, ma anche col "Re Leone" ancora non si è arrivati a un accordo di collaborazione e dunque la possibilità è caduta sul nascere.