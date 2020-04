Fiorentina, Commisso: "L'Italia non può andare avanti con la politica di 50 anni fa"

vedi letture

Ospite di RegginaTv, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso parla così della situazione di emergenza dovuta al Coronavirus: "E' un momento straordinario, mai in vita mia ho visto una cosa così. Noi abbiamo un'azienda grande qui negli USA, con 4500 dipendenti, ma in Italia e in America le aziende non vanno bene e il mondo dello sport è chiuso. Spero che finisca presto, credo debbano essere mandati più soldi alle zone colpite dalle malattie e meno al finanziamento delle guerre. Marcello Lippi? E' uno dei miei eroi. Nel giorno del Mondiale vinto ero a Firenze, a Villa San Michele: guardavo la partita con alcuni amici e tutti tifavamo per l'Italia, invitando chi tifava per la Francia a uscire".

Reggina: "E' il mio capoluogo, la guardo e so che quest'anno va molto bene e ha la possibilità di andare in B, vediamo come finirà la stagione. Speriamo che possa arrivare in Serie A il più presto possibile".

Fiorentina: "Nello spazio di otto mesi abbiamo speso oltre 300 milioni. Dieci anni fa la Fiorentina aveva 100 milioni di incassi, al 21° posto in Europa. Ora, la media è diventata di 470 milioni di euro e la Fiorentina è scesa al 93° posto: le squadre inglesi e spagnole sono andate avanti, noi no. Lo stadio è importantissimo per la Fiorentina, non si può andare avanti con stadi di novanta anni fa. Con questa recessione che sta arrivando, chi vuole investire nello sport diventa un patrimonio per la nazione: si sbrighino a fare norme adeguate. In Italia anche se devi fare una cosa buona devi rivolgerti alla politica, in America non funziona così. L'Italia è un grande paese e non può andare avanti con la politica di 50 anni fa, e l'economia che chiede più velocità".