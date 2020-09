Fiorentina, Commisso su Chiesa: "Ha rifiutato l'estero. Può partire ma solo con l'offerta giusta"

vedi letture

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa: "Nei prossimi giorni parlerò con lui. Ho promesso al padre che l'avrei lasciato libero in caso di offerta giusta. Ha preferito non prendere in considerazione delle proposte dall'estero perché è l'anno dell'Europeo e vuole fare bene in Italia. Chi vuole comprare dice che le valutazioni sono calate, io dico che quelle dei grandi giocatori non sono scese. Vedremo".