Fiorentina, Commisso su Chiesa: "Il rinnovo è importante sia per noi che per lui"

Nella sua lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ovviamente anche del futuro del club: "Non mi sono mai pentito di aver comprato la Fiorentina, lo rifarei ancora. Voglio farne la Principessa delle sette sorelle e non voglio aspettare dieci anni per vincere qualcosa". Poi sul futuro di Federico Chiesa: "Dopo il virus ci metteremo a sedere e parleremo del rinnovo. Avere un contratto nuovo è importante per noi e per lui". Infine sul mercato: "Non voglio parlare dell'estate, ma è chiaro che guardiamo a quello di cui c'è bisogno. Chi vuole andare via, chi vuole restare e chi dobbiamo prendere".