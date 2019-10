Fiorentina, Commisso: "Tonali e Ibrahimovic? Sono sogni..."

© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, ha parlato a Radio Toscana del mercato di gennaio, senza però sbilanciarsi più di tanto. "Tonali e Ibrahimovic sono sogni. Non saprei ancora... Eventuale sostituto di Chiesa? Non so niente, non abbiamo parlato con lui, è stato fatto quello che avevo detto. Le cose si fanno insieme".