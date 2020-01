Fiorentina, con Iachini può arrivare l'occasione di riscatto per Benassi

© foto di Federico De Luca

Che Marco Benassi non abbia preso sul personale, professionista com'è - stando almeno ai racconti di compagni, o ex, e di chi lo circonda - il lungo periodo di panchina fattogli vivere da Vincenzo Montella più o meno in coincidenza con il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina, è cosa nota. Lo è altrettanto però il fatto che, dopo un lungo periodo nel quale lo si è visto in azione con il contagocce, il cambio di allenatore possa giovare e non poco al presente di un ragazzo giovane, nemmeno troppo visto che ha comunque 26 anni da compiere, e considerato come una risorsa di valore assoluto, non soltanto economicamente parlando, dalla Fiorentina. Parlando in conferenza stampa, Iachini ha già lasciato intendere che non utilizzerà più il doppio regista a-la-Montella. "Per caratteristiche (Badelj e Pulgar, ndr) occupano la stessa zona di campo", ha spiegato il neo-tecnico viola, confermando così le indiscrezioni che volevano il croato con ogni probabilità accantonato in favore, appunto, di Benassi. A partire già da oggi, al Dall'Ara. E se agli occhi del ragazzo, come spiegavamo, non suona come un riscatto, una risposta sul campo sul medio-lungo termine, magari tornando ad essere uno dei principali marcatori della squadra come ai tempi di Pioli, senz'altro farebbe cambiare opinione a qualcuno. Montella in prima fila.