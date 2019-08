Fiorentina, Cristoforo verso il Girona: per sostituirlo si valuta Ginella

© foto di Federico De Luca

Fiorentina attivissima sul mercato, in entrata quanto in uscita. Secondo quanto riporta Sky Sport, i viola starebbero infatti trattando col Girona la cessione del centrocampista Sebastian Cristoforo. L'uruguaiano potrebbe essere sostituito nella rosa di Montella da un suo connazionale, Francisco Ginella, classe '99 in forza ai Montevideo Wanderers.